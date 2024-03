Assange | Scholz e la mano invisibile della comunicazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il cancelliere tedesco Olafieri si è schierato pubblicamente contro l’estradizione di Juliannegli Stati Uniti. Data la mia allergia a ogni forma di giustizialismo, demonizzazione e argomento ad hominem, non metterò la notizia in relazione con le molte ombre che si sono sollevate in questi giorni attorno al leadersocialdemocrazia tedesca e al suo atteggiamento verso la Russia, come del resto è tradizione nel suo partito (avete ragione: ho mentito, avevo detto che non lo avrei fatto e invece l’ho fatto, portate pazienza). Quanto ad, personalmente, penso quasi tutto il contrario di quello che ha scritto sul Mulino Alberto Mingardi. Il quasi è relativo al merito giudiziario del suo trattamento come singolo cittadino, che non può lasciare indifferente nessuno, a prescindere dalle sue ...