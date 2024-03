Asl Roma 6 | parte la pet therapy | si inizia con i pazienti del servizio psichiatrico

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Asl6, 6 marzo 2024- Vincenzo Carlo La Regina è il nuovo direttore sanitario della Asl6 e il suo mandatoda un obiettivo preciso: avviare un percorso culturale diverso, più attento alle persone. “Puntiamo a un nuovo modello di cure in cui la salute viene intesa come benessere psicofisico, in base all’articolo 32 della Costituzione. La Pet, la terapia assistita con gli animali, va in questa direzione- spiega- perché il lavoro con gli animali aiuta ad abbassare le difese, permette alle persone di rilassarsi, migliorandone l’umore e quindi l’aderenza alle terapie, ma aumenta i livelli di performance anche delle terapie farmacologiche”. Tutto il percorso formativo e lavorativo di La Regina è attento alla dimensione di cura delle persone. Laureato in Veterinaria e in Medicina e Chirurgia, il nuovo ...

