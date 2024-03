Asia | il 16 marzo il primo incontro pubblico nelle contrade

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 16a Pezzapiana, in piazza Basile, si terrà ildei cinque incontri pubblici previsti dall’e dall’amministrazione comunalecittadine per imparare insieme a fare la raccolta differenziata, così come previsto nell’ambito della nuova campagna di comunicazione aziendale. Il programma prevede dalle ore 17,30 alle 18,30 l’animazione e i giochi di strada per i bambini; dalle ore 18,30 e fino alle 19 si terrà unformativo sulla raccolta differenziata; mentre dalle ore 19 alle 19,30 i presenti potranno assistere ad uno sketch teatrale. Per tutto il pomeriggio, alle ore 16 alle 20, sarà attiva la raccolta straordinaria di indumenti usati e oli esausti. Alle ore 17 è previsto il saluto del sindaco, Clemente ...

Festa del cross e corsa campestre per l’Atletica San Vittore Olona: Domenica 25 febbraio, si è corsa per la prima volta a San Vittore Olona la Festa del Cross valevole anche come Campionato Regionale e, sabato 2 marzo, in una giornata uggiosa, i piccoli atleti giallor ...legnanonews

PECHINO EXPRESS: dal 7 marzo si parte verso la rotta del dragone PECHINO EXPRESS: dal 7 marzo si parte verso la rotta del dragone: Dal 7 marzo ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW inizia la nuova edizione di Pechino Express.gingergeneration

Torna Pechino Express 2024: Riparte l’avventura di Pechino Express. Dalle risaie del Vietnam alla spiritualità del Laos e fino ai panorami mozzafiato dello Sri Lanka: al centro della nuova edizione ci sarà il viaggio alla scoper ...informazione