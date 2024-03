Ascea | tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale | arrestati due 20enni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il 5 marzo scorso, ad, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania (SA) hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne ed un 21enne, di origini marocchine e senza fissa dimora, per “rapina,e porto di armi od oggetti atti ad offendere”. I Carabinieri durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio hanno intercettato i due rinvenendo nella loro disponibilità alcuni oggetti che poco prima avevano asportato da un’auto in sosta. Gli indagati all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria hannola fuga durante la quale il 27enne si disfaceva di un “coltello a lama seghettata”, successivamente recuperato e sequestrato, opponendo entrambi attiva ...