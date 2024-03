Arriva su Rete 4 Mattino 4

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 6 marzo 2024)4 si accende al: da lunedì 11 marzo4, nuovo programma di informazione, cronaca e attualità, una sorta di costola diCinque News, e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 10.55 con la conduzione di Federica Panicucci e Roberto Poletti. Quando la trasmissione di Canale 5 termina la sua regolare programmazione quotidiana per lasciare spazio a Forum, proseguirà di fatto su4, in un appuntamento di un’ora (alle 11.55 incombe il TG4). Il canale di informazione di Mediaset ha così un appuntamento dedicato in ogni fascia oraria: al4, al pomeriggio Diario del Giorno, in access Prima di Domani e Stasera Italia, in prime time i consueti talk. Altra novità: dopo l’edizione ...