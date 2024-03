Arriva la ruota panoramica nel piazzale dei giardini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Macerata, 6 marzo 2024 –a Macerata, la “Grand Roue 34”, la più grandemai installata in città e nelle Marche. La, che verrà installata sul lato sinistro deldeiscendendo da piazza Garibaldi verso la Rotonda, allestita da Hsc Events, è alta 34 metri e ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. L’inaugurazione della struttura, per l’Amministrazione a costo zero, è prevista per sabato 16 marzo e resterà in città fino al prossimo 18 maggio. Un’occasione per cittadini e turisti di osservare le bellezze di Macerata da una prospettiva nuova e suggestiva come sottolineano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi: “Un’attrazione in più e a costo zero per ...