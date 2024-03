Arnesi da scasso e resistenza | denunciati due giovani

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Martina Franca hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due, di 25 e 24 anni, entrambi di Fasano, presunti responsabili di “a Pubblico Ufficiale”, nonché di detenere, senza un giustificato motivo,da “”, utilizzati spesso per forzare porte, finestre e serrande. La brillante operazione, grazie alla quale, probabilmente, si è evitato che venissero compiuti furti in abitazione o ad attività commerciali da parte dei due fasanesi “in trasferta”, è il frutto dell’imponente dispositivo di prevenzione messo in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto e, in particolare, dalla Compagnia di Martina Franca, teso al controllo h24 del territorio. Le auto dell’Arma, ogni giorno, infatti, percorrono ...

Nel corso di un’operazione della Polizia cantonale sono stati arrestati venerdì tre italiani (residenti in Italia) rispettivamente di 65, 38 e 35 anni. È ... (ilgiorno)

Villa di Tirano , 19 febbraio – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano hanno arrestato in flagranza un 37enne straniero, ... (ilgiorno)

Stimigliano, arrestato nigeriano per tentato furto in abitazione: NewTuscia – STIMIGLIANO – I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno tratto in arresto un trentacinquenne, di origini nigeriane, già noto alle forze dell’ordine, dimorante nella provincia bresc ...newtuscia

Due fasanesi denunciati a Martina Franca per possesso di Arnesi da scasso: Due giovani di Fasano sono stati denunciati dai Carabinieri di Martina Franca per resistenza e detenzione di attrezzi da scasso. L'azione rientra in un ampio piano di vigilanza del territorio da parte ...trmtv

Inseguimento sulla E45. Carabinieri sequestrano refurtiva: Arezzo, 6 marzo 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia di Carabinieri intercetta e si mette all’inseguimento di un’Alfa Romeo Giulietta 170 cv, che era già stata segnalata dai colleghi ...lanazione