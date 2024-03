Arnautovic | Bologna-Inter è la tua partita | favorito dalle rotazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024)non è di certo unabanale per Marko, specialmente per i suoi trascorsi in rossoblu. Sarà lui il grande ex della gara di sabato, nella quale – stando alle possibili– potrebbe partire da titolare. EX DI GIORNATA – Markosi scalda per. Dopo alcune stagioni in rossoblu, l’attaccante austriaco non si è lasciato nel migliore dei modi specialmente con il tecnico Thiago Motta, che poco lo ha impiegato lo scorso anno. Ecco perché quella di sabato può essere la sua, con la voglia di mostrare ai suoi ex tifosi tutta la sua pericolosità., stando alle possibili, dovrebbe anche partire proprio dal primo minuto: ...