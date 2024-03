Arbitri Serie A 28ª giornata | UFFICIALI tutte le designazioni per il prossimo turno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ecco leper quanto concerne lanumero 28 del campionato diA TIM 2023/2024. Il comunicato Sono state rese note dall’AIA learbitrali per quanto concerne lanumero 28 del campionato diA.28 NAPOLI – TORINO Venerdì 08/03 h.20.45 ORSATO PRETI – SCARPA IV: PERENZONI VAR: VALERI AVAR: MARINI CAGLIARI – SALERNITANA Sabato 09/03 h.15.00 FOURNEAU PRENNA – PALERMO IV: MANGANIELLO VAR: DI PAOLO AVAR: ABISSO SASSUOLO – FROSINONE Sabato 09/03 h.15.00 LA PENNA DI IORIO – ROSSI C. IV: GUALTIERI VAR: SERRA AVAR: IRRATI BOLOGNA – INTER Sabato ...

Giovanni Ayroldi fermato dopo l'errore in Inter-Genoa di ieri sera. Quello di Molfetta non è l'unico arbitro appiedato dopo l'ultimo turno del campionato di ...

