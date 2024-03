Arabia Saudita | grandi progetti | grandi debiti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’continua a costruire il suo futuro di lusso e di turismo, ma per riuscirci deve accumulare almeno altri duemila miliardi di dollari di investimenti entro il 2030. Forse un azzardo. Tre colossali dighe e un immenso lago artificiale, un’intera città alimentata a energia solare, un gigantesco grattacielo alto dieci volte l’Empire State Building, edifici a specchio che si estendono per quasi 200 chilometri in mezzo al deserto. E ancora tunnel sottomarini, un’isola artificiale per iyacht, una flotta di aerei nuovi di zecca, persino una stazione sciistica a poche decine di chilometri dal mare. Sono solo alcuni dei fantasmagoriciche il principe ereditario dell’, Mohammed Bin Salman, ha sognato per il suo regno e che intende ...