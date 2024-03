Aprilia Ruba una catenin d’oro | 28enne denunciata per “furto con destrezza”

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 6 marzo 2024)– Nella giornata del 5 febbraio a Campoverde di(LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà, unadomiciliata a Campoverde di(LT) per “con”, poiché la stessa è ritenuta responsabile deldi unaperpetrato in data 12 giugno c.a. adL'articolo Temporeale Quotidiano.