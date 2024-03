Approfondimenti e reportage | Di Bella su Tv2000

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Antonio Diarriva su. Da oggi il giornalista conduce sulla televisione della Conferenza episcopale italiana diretta da Vincenzo Morgante Disul 28. Un programma serale, ogni mercoledì in diretta alle 20.50, che vuol fare il punto a metà settimana sui temi dell’attualità interna e internazionale con ospiti, collegamenti,e sondaggi. Diha una lunga carriera in Rai dove è stato anche direttore del Tg3, di Raitre, di Rai News e del genere Approfondimento nonché corrispondente da Parigi e da New York.è visibile sul canale 28 del digitale terrestre, 157 Sky e 18 Tivùsat. è possibile seguireanche online in diretta streaming all’indirizzo web Live -e rivederla su Play2000. Su ...

Salgado, spero il mio non sia il reportage di un mondo scomparso: "Spero che il mio reportage non costituisca un reportage storico di un mondo scomparso ma che serva per attirare l'attenzione di tutti per proteggere questo spazio". (ANSA) ...ansa

Elezioni, grandi manovre nei comuni che si preparano a scegliere i nuovi sindaci: Un numero del giornale La Voce, quello di martedì 27 febbraio in edicola, con due Approfondimenti tutti da leggere. Un reportage sui migranti realizzato al Centro Fenoglio di Settimo Torinese e un ...giornalelavoce

Papà tiro anche per te. Ecco chi è il ragazzo degli Asso di Picche. Ma non c'è solo questo sul giornale: Un numero del giornale La Voce, quello di martedì 27 febbraio in edicola con due Approfondimenti tutti da leggere. Un reportage sui migranti realizzato al Centro Fenoglio di Settimo Torinese e un ...giornalelavoce