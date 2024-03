Appian unisce l'IA generativa, i dati di business e l'automazione dei processi end-to-end: L'ultima versione di Appian AI Process Platform coniuga l'IA generativa e l'automazione dei processi, supporta casi complessi e fornisce agli esperti aziendali informazioni sui dati.adnkronos

Torna la Street Art, che si unisce alla musica: un murales per Willie Pep e centinaia di musicisti sulle note di “People Have The Power”: la cui vita sarà raccontata in un film biografico prodotto dalla Appian Way Production di Leonardo DiCaprio. I dettagli sul muro individuato per il grande murales a eco internazionale, che parte dalla ...corriereelorino