Appello di una mamma | Impossibile allattare e frequentare le lezioni Ma voglio laurearmi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) di Francesco Pierucci URBINO "Permettetemi die studiare". Si riassume così la storia di Eleonora Cereda, 29 anni e un figlio di 3 mesi, iscritta al terzo anno di Scienze della formazione primaria all’Università di Urbino dopo 2 lauree e un master. Lei è di Cesenatico e fa la pendolare per conciliare lo studio e le esigenze di, ovvero 90 minuti di macchina all’andata e altrettanti al ritorno. Ma non basta. Un percorso accademico liscio durante la gravidanza e, prima, il Covid, fondamentali leonline. Ora l’ostacolo: non poteri laboratori "propedeutici a ottenere crediti spendibili per l’iscrizione alle liste delle supplenze per l’insegnamento". Vanno svolti in presenza fisica, a Urbino, e non in presenza ma online come accaduto in altre occasioni. Una situazione che crea disparità ...