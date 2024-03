Anziana uccisa e sepolta nel bosco | il figlio resta in silenzio | ma valuta il ricorso al Riesame

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 marzo 2023 – È rimasto indavanti al gip, pronto a chiedergli conto delle gravissime accuse che gli sono rivolte. Stefano Emilio Garini, 62 anni, arto venerdì nella sua abitazione milanese per l’omicidio della madre Liliana Agnani, i cui resti vennero trovati in undel Novarese, si è avvalso della facoltà di non rispondere con il giudice Niccolò Bencini, davanti al quale era comparso per l’interrogatorio di garanzia. Starebbe comunquendo una mossa difensiva, insieme al suo avvocato. L’intenzione sarebbe presentareal tribunale delcontro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che gli è stata notificata settimana scorsa, al termine di un’indagine complessa, iniziata nell’ottobre del 2022, quando in una frazione nelle campagne ...

