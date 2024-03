Anziana aggredita per il no all’elemosina | individuato e denunciato il clochard violento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano – È statonel pomeriggio di oggi mercoledì 6 marzo in via Olona dai poliziotti del commissariato Centro l'aggressore dell'di 84 anni colpita con una stampella lo scorso venerdì in via Carducci dopo essersi rifiutata di dargli delle monete e caduta a terra sbattendo il viso. Indagato L’uomo, romeno di 71 anni, è stato indagato in stato di libertà per lesioni aggravate, in più nei suoi confronti il prefetto ha emesso un decreto di allontanamento dal territorio nazionale. Il racconto della donna In base al racconto della vittima, il pomeriggio dell’aggressione stava rientrando a casa dopo essere andata a fare la spesa. Sulla strada è stata avvicinata da un uomo con un stampella: “Una volta arrivato vicino a me – ha detto – mi ha chiesto insistentemente l’elemosina”. L’aggressione La signora, che cammina aiutandosi con un ...