Antonia | la recensione della nuova serie su Prime Video

(Di mercoledì 6 marzo 2024) C’è un momento, all’inizio di ogni puntata, dove uno dei personaggi in scena in quel momento fa una domanda: “Chi sei?” “Chi è?”. Ed è esattamente quello che,stessa, continua a chiedersi ogni giorno. Ed è anche la domanda che viene rivolta, costantemente, a noi spettatori, impossibilitati a capire un personaggio che, in fondo, non conosce davvero sé stessa.è ladramedy diche tenta di rispondere a questa e a tante altre domanda attraverso l’ironia e attraverso l’atto, coraggiosissimo, di mostrare cosa voglia dire convivere con una malattia mai (o quasi) rappresentata: l’endometriosi. Chiara Martegiani, creatrice ed interprete, scrive il personaggio dipartendo da una ...