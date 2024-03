Antitrust a Comuni | aumentare le licenze dei taxi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bisognail numero delledeie la flessibilità dei turni perchè si sono riscontrate criticità a Milano, Napoli e Roma. E' la segnalazione dell'aiche devono fornire un monitoraggio stabile sull'offerta e un adeguato livello del servizioper il trasporto di soggetti portatori di handicap. Secondo l'Autorità l'offerta è carente anche a Palermo mentre neidi Bologna, Genova e Torino non sono emerse particolari criticità nell'offerta. Occorre adeguare il numero dellealla domanda spingendo l'aumento oltre il 20% fissato in via straordinaria nel cosiddetto decreto Asset.

