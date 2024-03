Anticipazioni Uomini e Donne | Raffaella e Beatriz danno buca a Brando | arriva l’ultimatum sulla scelta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 marzo 2024)Scuotto eD’Orsi, le due corteggiatrici diEphrikian, non erano presenti alla registrazione della puntata del trono classico didi oggi mercoledì 6 marzo 2024, probabilmente perché il tronista aveva chiesto un po’ di tempo per meditarefinale, la cui data è stata svelata dalledi Lorenzo Pugnaloni. Ma andiamo nei dettagli.: lo scontro irrimediabile L’ultima volta cheEphrikian ha visto le sue corteggiatrici, tutti e tre hanno finito per lasciare lo studio di, con il tronista che ha domandato alla redazione di poter prendere una pausa ...