Anticipazioni Uomini e Donne | in studio arriva il nuovo tronista | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ildiè finalmente stato annunciato da WittyTv, si tratta di un bellissimo ragazzo che da oggi in poi siederà sul trono accanto a Ida Platano e Brando Ephrikian, prendendo il posto di Cristian Forti. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui e su quello che ha detto nel suo video di presentazione.il sostituto di Cristian Forti Ilsi chiama Daniele, ha 33 anni e viene da Napoli, lavora nel campo della moda e ha vissuto all’estero negli ultimi sei anni. Il protagonista del trono classico didice di venire da una famiglia umile ma di essere cresciuto in un quartiere malfamato della sua città, ha rischiato di finire ...