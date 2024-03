Anticipazioni Amici 23 | 10 marzo 2024 | ospiti | due eliminazioni e il ritorno di Mew

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Domenica 10andrà in onda, a partire dalle ore 14 su Canale 5, una nuova puntata di23. A quanto pare sarà l’ultimo appuntamento prima dell’inizio del serale. Il termine ultimo per assegnare le maglie dorate! Questo significa che ben due allievi dovranno abbandonare la scuola. Sarà una puntata davvero ricca di emozioni e di colpi di scena e non mancheranno nemmeno tantispeciali in studio. Ma se proprio non riuscite ad attendere domenica per vedere la puntata, noi possiamo darvi tutte lein merito. L’appuntamento con23, infatti, è già stato registrato. Andiamo a scoprire tutti gli spoiler.23, glidi domenica 10Tanti gli...