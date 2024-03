Anita Olivieri si allea con una gieffina e attacca Simona Tagli | “Ecco cosa penso di lei”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nuovo sfogo dicontro: scatta l’nza con Greta al Grande Fratello.è accaduto I rapporti trarestano molto complessi nella casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore la bionda romana si è scagliata ancora contro la conduttrice e amica di Beatrice Luzzi, con la quale non sembra riuscire a trovare un punto d’incontro. Parlando con Greta Rossetti, altra nemica disi è sfogata ancora una volta contro la compagna di gioco. Per le due ragazze, la donna starebbe adottando dei comportamenti troppo provocatori ed esagerati nei confronti dei più giovani del gruppo, degli atteggiamenti a cui spesso non riescono a ...