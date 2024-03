Andrea Crippa | Salvini non si tocca Tornare moderati? Lo abbiamo fatto | hanno votato Meloni

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il vicesegretario della Lega a Huffpost: "Ritirarci al Nord? Siamo un partito nazionale, e non subiremo il sorpasso di Forza Italia". Bacchetta i (pochi) ribelli come l'eurodeputato Toni Da Re, "i panni sporchi si lavano in famiglia" ma assicura che "nessuno sarà espulso dal partito"