Anche i cani possono essere vegani?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le diete vegane e vegetariane continuano a spopolare tra le persone, a questo punto potrebbeinteressante scoprire se. Una possibile risposta, in questo senso, arriva da una recente ricerca. L’alimentazione priva di cibi provenienti dagli animali o loro derivati continua a diffondersi in maniera sempre più preponderante tra persone di diverse generazioni. A tal proposito, i proprietari di pets potrebbero chiedersi segli animali possano seguire questo tipo di dieta. Dunque in questa sede, partendo da uno studio condotto dall’Università di Winchester e pubblicato sulla rivista scientifica Plos One, si proverà a scoprire se...