Ancelotti | Spagna chiede 4 anni e 9 mesi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 15.35 La Procura spagnolae 9di reclusione per Carlo, il tecnico italiano del Real accusato di frode fiscale. Secondo la Procura della Regione di Madrid l'allenatore del Real avrebbe frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un milione di euro nel corso degli2014 e 2015.non avrebbe dichiarato i guadagni derivanti dai diritti di immagine simulando la cessione degli stessi ad enti "privi di reale attività".

La procura spagnola ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione a Carlo Ancelotti per frode fiscale . La richiesta avviene in concomitanza della ... (open.online)

Real Madrid, Ancelotti accusato di frode fiscale: in Spagna chiedono 4 anni e 9 mesi di reclusione: Accusato di frode fiscale, la Giustizia spagnola ci va giù pesante con Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid è accusato di non aver versato all'Erario un importo pari a 1.062.079 euro negli an ...gonfialarete

Frode fiscale, in Spagna chiesta condanna in carcere per Ancelotti: 1 minuto per la lettura MADRID (Spagna) (ITALPRESS) – La procura provinciale di Madrid ha chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere per Carlo Ancelotti per frode fiscale. Lo riportano i media ...quotidianodelsud

Ancelotti, accusa di frode fiscale in Spagna: la Procura chiede più di 4 anni: Ancelotti avrebbe simulato la cessione dei suoi diritti di immagine ad enti privi di reale attività e capacità di sfruttamento, domiciliati fuori dalla Spagna, occultando così il reale beneficiario ...lalaziosiamonoi