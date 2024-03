Ancelotti ha già battuto il Fisco spagnolo | lo accusano di nuovo perché non vogliono rimborsarlo Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Il titolone fa impressione”, fa giustamente notare ladello Sport: la Procura di Madrid che chiede 4 anni e 9 mesi di carcere per Carloè una notizia. Ma “la realtà è diversa”, spiega invece il giornale. C’è un retroscena corposo dietro quel titolo. In realtàsi è già difeso in tribunale per quelle accuse: ha perso per quanto riguarda l’anno fiscale 2014, ma ha vinto per il 2015. “Paga quanto dovuto, per entrambi gli anni, e visto che il 12 luglio dello scorso anno il giudice che si occupa del caso gli ha dato definitivamente ragione sul 2015, ha diritto al rimborso di una cifra superiore a 1,2 milioni di euro. Ilha fatto appello, e la richiesta di stamattina è figlia di questoprocedimento. Dalla Procura non...