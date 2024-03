Ancelotti accusato di frode fiscale | la Procura chiede quasi 5 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Problemi fuori dal campo per Carlo, allenatore del Real Madrid e grande protagonista in stagione tra campionato e Champions League. La squadra si prepara a scendere in campo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Lipsia e la giornata è stata sconvolta dalla notizia sul tecnico Carlodi. Ladi Madrid ha chiesto una condanna a 4e nove mesi di reclusione con l’accusa di aver frodato l’erario per oltre un milione di euro neglifiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 Euro), omettendo nelle sue dichiarazioni i redditi relativi allo sfruttamento dei diritti d’immagine ceduti ad altri enti. Le accuse Secondo l’accusa, “al fine di evitare la tassazione sugli introiti derivanti da ...