Ancelotti accusato di frode al fisco spagnolo per una somma di 1 milione di euro | rischia il carcere

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Procura di Madrid ha chiesto una condanna di quattro anni e nove mesi per il tecnico italiano Carlo: l’accusa è di evasione fiscale, nello specifico unaalle casse pubbliche spagnole per un importo di circa undiavrebbe utilizzato società di comodo per nascondere parte delle sue entrate, durante il suo primo periodo al L'articolo proviene da Il Difforme.