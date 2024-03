Ancelotti accusato di evasione fiscale | la Procura chiede quasi 5 anni di carcere

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Problemi fuori dal campo per Carlo, allenatore del Real Madrid e grande protagonista in stagione tra campionato e Champions League. La squadra si prepara a scendere in campo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Lipsia e la giornata è stata sconvolta dalla notizia sul tecnico Carlo. Ladi Madrid ha chiesto una condanna a 4e nove mesi di reclusione con l’accusa di aver frodato l’erario per oltre un milione di euro neglifiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 Euro), omettendo nelle sue dichiarazioni i redditi relativi allo sfruttamento dei diritti d’immagine ceduti ad altri enti. Le accuse Secondo l’accusa, “al fine di evitare la tassazione sugli introiti derivanti da detti diritti d’immagine”, l’allenatore ha utilizzato un “complesso” e “confuso” ...

