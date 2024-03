Amministrative San Giorgio del Sannio | cresce il fronte a sostegno di Cuomo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la defaillance di Raffaele Morelli costretto a rinunciare alla candidatura “sopraggiunte ed inaspettate motivazioni di carattere professionale personale e familiare”, non si ferma la corsa di Francoalla composizione della lista per le Elezioni comunali del 8 e 9 giugno 2024. A sostenere la ‘mozione’ci sarà anche Giuseppe Saccavino, ex Assessore all’ambiente della Giunta del compianto Claudio Ricci, nonchè candidato alle elezioni comunali di due anni fa nella lista “Insieme San” con Giancarlo Bruno, quando ha collezionato 73 preferenze. “Ho apprezzato oltremodo lo stile, l’educazione ed i contenuti programmatici dell’amico candidato sindaco Franco. – così in una nota Giuseppe Saccavino – Contenuti programmatici improntati ad un sano realismo di ...