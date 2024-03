Amici 23 | Ayle e Nahaze su tutte le furie con Anna Pettinelli per la maglia del serale offerta a Lil Jolie

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Come mostrato nell’odierno daytime con23,hanno avuto da ridire sul comportamento della loro coach. La speaker radiofonica, a pochi giorni dall’inizio dal, ha proposto a Lil– allieva di Rudy Zerbi – laa condizione che lei passi alla sua squadra. Nel frattempo, i suoi allievi – ad eccezione di Martina Giovannini che già ha conquistato l’accesso al– si sono chiesti se questa mossa dellapossa compromettere il loro percorso. Convocati in studio da Zerbi – che ha esordito dicendo alla collega: “Vorrei capire se ti sei chiarita le idee, al problemasi è aggiunto il grande fumo che hai fatto con Lil ...

