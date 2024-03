Amici 23 | Anbeta potrebbe essere uno dei giudici del Serale | l' ultima indiscrezione!

Amici 23, tra i giudici una storica ex allieva: di chi si tratta (rumor): Una nota ex ballerina di Amici potrebbe far parte della giuria del Serale: ecco di chi si tratta e i dettagli Una storica ex ballerina di Amici potrebbe far parte della giuria del Serale. Ma, si proce ...gossipetv

Secondo giudice del Serale di Amici 2023: spunta l’ex allieva, l’indiscrezione: Secondo giudice del Serale di Amici 2023: spunta l'ex allieva, l'indiscrezione sul nome bomba che potrebbe affiancare Malgioglio.blogtivvu

Amici 23, cast completato: 'Zerbi-Cele' in gara con 4 allievi, tra cui Petit e Dustin: Rudy e Alessandra vanno al serale con il team meno numeroso, Lorella ed Emanuel Lo hanno 6 talenti mentre Anna e Raimondo 5 ...it.blastingnews