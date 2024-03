Amichevole tra Milan e Roma il 31 maggio a Perth

(Di mercoledì 6 marzo 2024)si sfideranno in un matchil 31, in Australia. Si giocherà davanti ai 65 mila spettatori dell’Optus Stadium. Sarà il primo incontro tra squadre di Serie A in Australia. Ecco la nota del: “ACè lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà in Australia alla fine diper giocare una partitacontro l’AS, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31, la partita si svolgerà presso l’Optus Stadium, un impianto multiuso all’avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. L’sarà il primo incontro tra due ...

Arrivano buone notizie per il Napoli e per Calzona. La Nigeria ha infatti annullato l’amichevole in programma il 26 marzo contro l’Argentina. La Federazione ... (ilnapolista)

Roma e Milan si sfideranno in Amichevole in Australia: l'annuncio: Roma e Milan si sfideranno in Amichevole il prossimo 31 maggio. La gara si disputerà in Australia, all'Optus Stadium di Perth. A darne l'annuncio sono stati i due club in una nota ufficiale.gianlucadimarzio

La Roma affronterà il Milan in un’Amichevole a Perth il 31 maggio – COMUNICATO: Un’avvincente Amichevole con il Milan in terra australiana chiuderà ufficialmente la nostra stagione. Le squadre si affronteranno venerdì 31 maggio all’Optus Stadium in un incontro esclusivo per l’Aus ...onefootball

Amichevole - Milan e Roma si sfideranno in Australia il prossimo 31 maggio: Il prossimo 31 maggio, a Perth (Optus Stadium), il Milan sfiderà la Roma in una Amichevole. Il match, riportano i rossoneri, sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terra australiana, ed ...napolimagazine