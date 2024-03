Amarezza Indiani | | Troppe leggerezze in avvio di partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Abbiamo iniziato male". Bastano queste parole di Paoloa sottolineare cosa non ha funzionato tra le varie cose negli oltre 100’ della sfida di Gubbio. "Loro erano sicuramente più aggressivi di noi - commenta il tecnico - abbiamo commesso troppi errori nella gestione della palla e su una di questa circostanze abbiamo anche preso gol. Poi ci siamo riorganizzati, abbiamo reagito". Una reazione che si è consumata nella ripresa dove il Gubbio ha manifestato forse i sintomi della stanchezza e il Cavallino ha effettuato varie sostituzioni ridisegnando il proprio undici in campo. "Meritavamo almeno il pareggio - preseguenel suo commento nel post- il loro secondo gol nemmeno lo considero visto il minuto in cui è arrivato. Abbiamo avuto anche alcune buone occasioni, sfiorando il gol su palla inattiva. La prestazione ...