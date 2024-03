Almeno 50 posti di lavoro inclusivi Via a un progetto da 250mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Associazioni, istituzioni, cooperative e privati insieme per "Trama e Ordito, una rete per l’inclusione". Undi inclusione professionale di giovani disabili, articolato su 2 anni e reso possibile dadi contributo regionale e comunale. "Ci concentriamo su un target dai 16 ai 35 anni, su persone con una riduzione della capacità lavorativa che in questo momento non sono occupate. Ora stiamo facendo la prima valutazione con i nominativi da inserire nel programma - spiega Valentina Dorattiotto di Ipis, il consorzio capofila -. Vogliamo migliorare la qualità di vita dei disabili, agendo sulle loro potenzialità anche lavorative dando occasioni di sperimentarsi e avviarsi alcon laboratori formativi". Il “recruiting“ vedrà una platea di 80 persone, con la presa in carico delle loro famiglie. ...