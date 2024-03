Almanacco del 06-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)del giorno lunedì 4 marzo andiamo iniziare una nuova settimana Buona giornata da parte di Francesco Vitale oggi Ricorda a San Casimiro in origine dal polacco casimir conforto composto da casa come andare e mi è famoso illustre significa persona potente e c’è nel Com’è il proverbio si dice se vuoi riempire Le Botti Zappa fondo e porta corto i nati di oggi sono Antonio Vivaldi Lucio Dalla Umberto Tozzi Noi andiamo a fare Invece gli altri Auguri e buon compleanno andiamo a regalare Oggi che orari ha Gianfranco Mena Letizia e Maria buonissima giornata a ciascuno di voi E allora E allora E allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo il 4 marzo del 1848 viene promulgato lo statuto fondamentale di meglio noto come Statuto Albertino dal nome di Carlo Alberto il sovrano che lui Ma no nel 1875 inizia a Parigi la conferenza che porterà 17 Nazioni a firmare il ...