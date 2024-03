“Allora qualcosa non va” Kate Middleton | altra brutta scoperta | l’annuncio da Kensington Palace

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Brutte notizie”., un’choc. In questi giorni non si fa che parlare della Duchessa di Cambridge. La donna è stata al centro di un gran vociare riguardo le sue condizioni di salute. Solo ieri poi era stato rivelato che avrebbe partecipato al “Trooping the Colour”, l’evento annuale che celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico, previsto per l’8 giugno. >> “Eccola, guardate”., prime immagini e caos dopo settimane di silenzi e ansia Nonostante un annuncio iniziale del Ministero della Difesa, che aveva persino pubblicizzato la sua presenza sull’evento sul proprio sito,non ha confermato la sua partecipazione, portando alla rimozione deldal sito ...

« Sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato». Iniziava Così l’arringa di Tina Lagostena Bassi nel celebre Processo per stupro , per la prima volta ... (iodonna)

Pioggia di reazioni dopo l’intervista in tv di Chiara Ferragni ieri a Che tempo che fa. A intervenire su Instagram è Selvaggia Lucarelli . La giornalista del ... (caffeinamagazine)

Autismo, parlano le famiglie: Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...tarantobuonasera

Ines, dì qualcosa di destra. O almeno dì qualcosa: Ines Fruncillo è stata eletta alla presidenza di Fratelli d’Italia per la provincia di Avellino ormai un mese e mezzo fa e da Allora non si è risparmiata, almeno in termini di pubbliche dichiarazioni.orticalab

Era ateo ma qualcosa in lui è cambiato in modo del tutto inaspettato: Una storia che va dritta al cuore e alla mente. Come può il Signore riuscire anche a convertire i cuori più duri.lalucedimaria