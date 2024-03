Allevatori terremotati In campo il commissario | Nessuno sarà sfrattato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Siamo a lavoro per trovare una soluzione ma quel che è certo è che non cisfratto". Così ilstraordinario Guido Castelli rassicura gli animi dopo l’allarme lanciato da Coldiretti. Nei giorni scorsi infatti la Regione ha scritto agli imprenditori agricoli che alloggiano nei Mapre, i moduli abitativi provvisori per gli, informandoli che il contratto di locazione delle strutture scadrà il 7 giugno. Di conseguenza venivano informati che avrebbero dovuto lasciare i Mapre entro quella data e che sarebbe stato erogato loro il Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione. La levata di scudi da parte di Coldiretti è stata immediata. Una allevatrice, Milena Lucarini, di Pieve Torina, ha raccontato delle difficoltà: "Tutti noi ci siamo dovuti organizzare non ...