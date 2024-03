Alle 20 30 la sfida dei quarti di finale Sbertoli out | Modena spera Ma a Trento sarà durissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È dalla fine del girone d’andata, dalla débacle contro Piacenza nel giorno di Santo Stefano, che la Valsa Groupaspetta questo momento. Finalmente i playoff, dopo una regular season che addirittura li ha messi in dubbio per qualche giornata, finalmente gli scontri da dentro o fuori. Certo, i gialloblù a inizio stagione non avrebbero messo nemmeno mezza firma per esordire contro la prima della classe: ci si è messo di mezzo il destino, però, e Bruno e compagni si ritrovano ad affrontare l’Itaspriva del suo regista titolare, Riccardoinfortunato a un dito. Si sa poco di Garcia, il pggiatore preso all’ultimo dall’Arago de Séte più "per avere tutti i cambi e le opzioni a disposizione sia innamento che in partita" che per avere un nuovo titolare da lanciare, come ammesso ...