Alla scoperta della cipria | alleata opacizzante e illuminante

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Potrebbe essere definita come un cosmetico misterioso: laoccupa un posto d’onore in ogni beauty-case, sebbene, spesso, non si sappia come utilizzarla. La sua funzione principale è assorbire il sebo e controllare la lucidità, un’azione fondamentale per le pelli grasse e non solo. Da non confondere con il blush o con il fondotinta compatto, laè fondamentale per dare colorito all’incarnato e uniformarlo, ma anche fissare base e correttore, preparare le palpebre a un trucco importante e opacizzare il viso. Altrimenti nota come setting powder, larende il trucco più omogeneo e resistente, impedendo ogni tipo di sbavatura. GUARDA LE FOTO Illuminanti, colorate o trasparenti, ...