Alla Idea Prototipi un ingegnere donna spagnola a capo della produzione dei cobot | Elias | “Il cobot annulla il gender gap”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) - Basiliano Udine 6 marzo 2024 - Si chiama Idoia Martin, 30 anni,meccanico, originaria di Bilbao, in Spagna. Di recente è entrata a far parte del gruppo di lavoro di, azienda esperta nella realizzazione di celle con robot collaborativi, i famosista portando avanti nell'impresa che la ha accolta per le sue competenze e capacità, una vera e propria rivoluzione culturale che pone al centro del lavoro: la, coadiuvata dalin mansioni che, fino a poco tempo fa, erano ad appannaggio solo dell'uomo, o risultavano ripetitive ed anche potenzialmente pericolose. Ililgap. ...