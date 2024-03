Alfonso Signorini su Fedez | “Un minimo di coerenza | please”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ieri pomeriggio, intercettato dall’inviato di Myrta Merlino sotto casa, ha chiesto di avere un po’ di privacy. “Io della mia vita pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio, io posso chiedere di avere privacy anche se sono stato un p0rnografo della mia vita fino a ieri“. Una richiesta che non è affatto piaciuta adche ha così risposto fra le pagine del settimanale Chi uscito in edicola questa mattina. “Caro Stefano” – ha scritto in risposta a una lettera – “non credo che lo scandalo cosiddetto del “pandoro gate” si possa occultare con una falsa crisi di coppia. Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore, al di là di rumors o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della ...