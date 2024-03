Alexa d’ora in poi risponderà così agli insulti | la novità per sensibilizzare sulla violenza verbale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Anchesarà in prima linea per dare un segnale contro lasulle donne. Nel 2023, oltre che a complimenti e parole d’affetto, non sono mancaticome “Sei un’idiota“, “Sei bruttissima“, e “Fai schifo” all’assistente vocale di Amazon. In risposta a questi comportamenti, e in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, Amazon ha lanciato una campagna contro lain collaborazione con ActionAid. L’iniziativa prevede cherisponda in modo ironico, promuovendo un comportamento più rispettoso. “Essendo un interlocutore costantemente interpellato nelle case degli italiani, l’assistente vocale di Amazon vuole farsi parte attiva del cambiamento e, nella collaborazione con ActionAid, ...