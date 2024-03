Alessio Falsone dà due di picche ad Anita Olivieri al GF | è tutta una strategia?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tra le varie dinamiche che si sono venute a creare all’interno della casa del Grande Fratello c’è anche quella legata all’attrazione che sembrerebbe esserci tra. Quest’ultima, di recente, ha anche svelato quello che sente per il coinquilino, generando le ire di Edoardo Sanson. Ad ogni modo, quanto c’è di vero nel loro legame? Ecco cosa è emerso in queste ore. La “proposta” dideclinata daal GFsembra trovarsi tra due fuochi all’interno della casa del GF. Da un lato ci sarebbe il rapporto controverso con Perla Vatiero, che a sua volta è ancora legata a Mirko Brunetti, mentre dall’altro c’è. Anche quest’ultima si trova in una situazione ...