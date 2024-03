Alessandro Borghi | «Non capisco perché a scuola c’è l’ora di religione e non quella di educazione sessuale e sentimentale»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’attoreinterpreta Rocco Siffredi nella serie “Supersex”, da oggi su Netflix. A Repubblica ha raccontato il valore di questa serie e della sua interpretazione «Allora ogni tanto proviamo a punzecchiare, a creare una ferita, un contraddittorio. Anche se la liberta? della sessualita? e? un tema scomodo in un Paese fondamentalmente bigotto. La serie ha significato anche avere a che fare con il mio corpo in una certa maniera, relazionarmi con quello degli altri. Mi ha responsabilizzato rispetto al messaggio che passiamo al pubblico con il nostro mestiere. Supersex parla di famiglia, amore, politica. Ha una valenza sociale importante, rispetto alla figura dell’uomo e della donna e rispetto al porno, in una societa? che finge di rifiutarlo e poi se ne nutre da anni». “Supersex” e? un romanzo di formazione ...