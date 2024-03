Alain Ducasse riscopre le meraviglie della natura con AlUla facciamo del nostro meglio per limitare il nostro impatto ambientale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Il volo in jet privato? Non siamo tutti perfetti”. Ora “guardo all’oasi di. E faccio del mioperl’inquinamento”. Dopo migliaia di critiche per aver raggiunto l’Italia (e la pizza di Franco Pepe) con un volo privato a dicembre scorso,la bellezza, l’importanza di un’oasi per il territorio, la sostenibilità di quest’angolo dell’Arabia Saudita dove un mese fa ha inaugurato il suo ristorante temporaneo. Che, anticipa al Gambero Rosso, potrebbe invece diventare permanente. Chef, ci spieghiil progettoche porta il suo nome.«Quando apro un ristorante guardo sempre dove si trova: il paese, la città, il quartiere. Questa precisa posizione determina tutto. ...