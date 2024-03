Al via su Canale 5 la terza edizione dello show

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Michelle Hunziker è pronta a debuttare con Michelle Impossible & Friends 2024. La prima puntata delladel suo one womanva in onda stasera alle 21.35 su5. Il cast vede il ritorno di alcuni artisti già presenti nelle scorse stagioni, ma non manca qualche novità. Michelle Hunziker prepara il ritorno in tv: ma che fatica le lezioni di danza X ...