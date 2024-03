Al via le domande 5 x 1000 per onlus e associazioni sportive

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da oggi e fino al 10 aprile 2024 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale () edilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024. Nessun adempimento è invece richiesto allegià presenti nell'elenco permanente per il 2024, pubblicato lunedì scorso, 4 marzo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e alle Asd già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). Lo spiega la stessa agenzia. Per accedere al contributo, leiscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell'elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2024, devono presentare domanda all'Agenzia delle Entrate. Per quest'anno, la finestra temporale si apre oggi, 6 marzo, e si chiuderà mercoledì 10 aprile. Stesso ...

