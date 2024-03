Al via la XVII Edizione di Fiera Agricola Caturano | Obiettivo principale | tutelare il Made in Italy

(Di mercoledì 6 marzo 2024) San Marco Evangelista. “e promuovere senza se e senza ma il marchioin, pur perseguendo le linee guida tracciate della Comunità Europea nell’ambito della transizione ecologica per un ambiente più ecosostenibile.” È con questo spirito che da venerdì 8 a domenica 10 marzo 2024, dalle 9:00 alle 19:00 al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, si terrà ladisi colloca tra le manifestazioni più quotate del panorama espositivo del Centro Sud, con una sempre più spiccata visibilità sullo scenario nazionale. Giunta alla diciassettesimasi pone l’di promuovere il comparto con un ...

Roma-Brighton: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni: Per raggiungere l’impianto i tifosi potranno utilizzare il bus della linea 2 tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini (niente tram per un cantiere sui binari tranviari a San ...romatoday

Omicidio Romano allo Sperone: come nel Far West, le foto dell’agguato: PALERMO – Sono le 17:54 di lunedì 26 febbraio. Due uomini si affrontano pistole in pugno. Inizia il regolamento di conti che culmina nell’omicidio di Giancarlo Romano e al ferimento di Alessio Caruso ...livesicilia

Prime sensazioni d'estate nel Mediterraneo: a Malta sulla via dell'acqua, magari con la tipica dghajsa sul Grand Harbour: Prime sensazioni d'estate nel Mediterraneo: a Malta sulla via dell'acqua, magari con la tipica dghajsa sul Grand Harbour ...turismoitalianews