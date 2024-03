(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il regista novantenne è accusato di aver diffamato l'attrice britannica Charlotte Lewis definendo le sue accuse di violenza sessuale contro di lui "un'atroce bugia".sarà processato martedì incon l'accusa di aver diffamato l'attrice britannica Charlotte Lewis dopo che questa lo aveva accusato di averla aggredita sessualmente negli anni '80., che è ancora latitante per un caso di stupro avvenuto nel 1977 ai danni di una tredicenne, deve affrontare molteplici accuse relative ad altre presunte violenze sessuali risalenti a decenni fa, tutte negate dal regista. Nel 2010, Lewis ha accusatodi averla aggredita sessualmente "nel peggior modo possibile" nel 1983, quando aveva 16 anni e si trovava a Parigi per un casting. La Lewis è apparsa nel film di …

Tutto rinviato al prossimo 16 aprile , quando si saprà il destino sul processo di revisione della sentenza per la Strage di Erba , per cui sono stati ... (open.online)

rinviata al 16 aprile l' udienza per discutere l'istanza di revisione del processo per la Strage di Erba . È stata in particolare la difesa a chiedere il ... (ilgiornaleditalia)

Al via il processo per diffamazione a Roman Polanski in Francia: Roman Polanski sarà processato martedì in Francia con l'accusa di aver diffamato l'attrice britannica Charlotte Lewis dopo che questa lo aveva accusato di averla aggredita sessualmente negli anni '80.movieplayer

Presentato il processo e rogo de la Vecia 2024: PORDENONE - Il “processo e rogo de la Vecia de mexa Quaresima” è uno degli eventi folkloristici più interessanti del Friuli Occidentale, diffuso in passato e ripreso dall’associazione Propordenone nel ...pordenoneoggi

Amato accusato di duplice omicidio, parte il processo. Il rebus dell’oculista divide Bologna: tanti indizi, manca la prova regina: Il medico, in cella da aprile, è accusato di aver ucciso moglie e suocera. Per la Procura il movente sono i soldi e la relazione con un ragazza. Per la difesa non c’è alcun omicidio ...ilrestodelcarlino